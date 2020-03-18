VALVERDE: RUBANO LE OFFERTE ALLA MADONNA, COPPIA IN MANETTE

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno arrestato nella flagranza il 46enne Antonino MIRAGLIA e la convivente Grazia NICOLOSI di 47 anni, entrambi catanesi, poiché ritenuti respo...

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno arrestato nella flagranza il 46enne Antonino MIRAGLIA e la convivente Grazia NICOLOSI di 47 anni, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato e danneggiamento.

Il coraggio dei frati del Santuario della Madonna di Valverde (CT) che, sorprendendo i ladri a forzare le tre cassette delle offerte e rubarne il contenuto, li hanno affrontati, ha consentito di guadagnare quei pochi minuti utili ai carabinieri per giungere sul posto, bloccare la coppia di malviventi e recuperare l’intera somma rubata, equivalente a 110 euro.

I correi sono stati denunciati, ovviamente, anche per la violazione dell’art.650 del c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) in riferimento alle recenti norme emanate dal governo in materia di contenimento del virus covid-19.