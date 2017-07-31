I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza il 27enne castellese Antonino BARBAGALLO ed il 22enne catanese Carmelo DI RE, poiché ritenuti responsabili di tentata estor...

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza il 27enne castellese Antonino BARBAGALLO ed il 22enne catanese Carmelo DI RE, poiché ritenuti responsabili di tentata estorsione.

La sera del 27 luglio scorso ignoti rubavano una moto Suzuki GSR 600 in Via Nizzeti a Valverde. Il giorno seguente il 27enne, si presentava sotto casa del proprietario proponendogli la restituzione del motoveicolo dietro elargizione di una somma in denaro equivalente a 250 euro.

La vittima finse di accettare la proposta e, dopo aver preso appuntamento con lo stesso per l’indomani, si rivolse ai Carabinieri di Aci Castello. I militari, sentiti i fatti, invitavano la vittima a presentarsi puntualmente nel luogo concordato – sempre la Via Nizzeti a Valverde - per la consegna dei soldi e, nascondendosi nei paraggi, riuscivano ad ammanettare i malviventi nel preciso istante in cui stavano per intascare i soldi.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.

VALVERDE: RUBANO UNA MOTO E CHIEDONO SOLDI PER RESTITUIRLA, ARRESTATI