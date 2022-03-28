VALVERDE. SEQUESTRATA UNA DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno denunciato un 59enne del posto in quanto gravemente indiziato di gestione illecita di rifiuti.L’esito di una accurata e mirata attività in...

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno denunciato un 59enne del posto in quanto gravemente indiziato di gestione illecita di rifiuti.

L’esito di una accurata e mirata attività info investigativa ha condotto i militari presso un terreno ubicato nel comune di Valverde che è risultato nella disponibilità del 59enne che lo ha preso in “affitto” da terzi ad una cifra mensile irrisoria.

Nel corso del controllo è emerso che l’area interessata è stata adibita da tempo dall’uomo a discarica non autorizzata di rifiuti speciali, anche pericolosi.

Al momento dell’intervento i carabinieri hanno trovato anche un incendio in corso con presenza di fumo nero ed un forte odore acre. Le fiamme, che avevano verosimilmente interessato diversi cumuli di rifiuti, si erano estese anche ad un’autovettura andata completamente distrutta, una Volkswagen Golf, di proprietà dell’uomo.

Il supporto di personale della Polizia locale ha consentito l’intervento di un’autobotte e di personale del Comune di Valverde che ha proceduto allo spegnimento delle fiamme residue.

Enormi cumuli di materiali sono stati trovati poco distanti su un’estensione di 8 x 8metri e dell’altezza di 2 metri per lo più costituiti da manufatti in ferro, pneumatici, frigoriferi, condizionatori, parti elettroniche, barattoli vuoti di vernice e parti in plastica.

A macchia di leopardo i militari hanno poi constatato la presenza di altre micro discariche di materiale vario tra cui resti di potature, materiale di risulta proveniente da lavori edili e coperture di guaine in catrame.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il sequestro dell’intera area interessata, operato dai carabinieri.