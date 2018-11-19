VANDALI AL 4° CIRCOLO DIDATTICO DI VIALE KENNEDY

Brutta sorpresa questa mattina per il personale del 4° circolo di viale Kennedy che ha trovato il plesso vandalizzato.A dare l’allarme ai carabinieri è stato lo stesso personale della scuola al moment...

Brutta sorpresa questa mattina per il personale del 4° circolo di viale Kennedy che ha trovato il plesso vandalizzato.

A dare l’allarme ai carabinieri è stato lo stesso personale della scuola al momento dell’apertura.

Chi ha agito ha fatto irruzione nelle aule ed ha messo tutto sottosopra, portando via materiale usato dai bambini. Sdegno e preoccupazioni per i genitori degli alunni, che chiedono maggiori controlli.

Sul episodio Indagano i carabinieri. Da stabilire l’ammontare dei danni