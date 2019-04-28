95047

VANDALI ALLA SCUOLA MATERNA "MICHELANGELO BUONARROTI"

A cura di Redazione Redazione
28 aprile 2019 19:14
Non c’è pace per gli edifici pubblici di Paternò, ancora una volta sotto l'assedio di vandali e ladri.

L’ennesimo raid ha riguardato la Scuola Materna "Michelangelo Buonarroti" sita nella medesima via, in zona Scala Vecchia.

Questo pomeriggio ignori si sono introdotti all'interno della scuola, e una volta all'interno hanno messo la struttura a soqquadro spalmando per tutto l’edificio il contenuto degli estintori.

Da quantificare i danni

Sul posto allertati dai vicini la Polizia Municipale di Paternò ed i tecnici comunali.

 

