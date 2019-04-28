VANDALI ALLA SCUOLA MATERNA "MICHELANGELO BUONARROTI"

Non c’è pace per gli edifici pubblici di Paternò, ancora una volta sotto l'assedio di vandali e ladri.L’ennesimo raid ha riguardato la Scuola Materna "Michelangelo Buonarroti" sita nella medesima via,...

L’ennesimo raid ha riguardato la Scuola Materna "Michelangelo Buonarroti" sita nella medesima via, in zona Scala Vecchia.

Questo pomeriggio ignori si sono introdotti all'interno della scuola, e una volta all'interno hanno messo la struttura a soqquadro spalmando per tutto l’edificio il contenuto degli estintori.

Da quantificare i danni

Sul posto allertati dai vicini la Polizia Municipale di Paternò ed i tecnici comunali.