VANDALI COLPISCONO L’ALTARINO DI SANTA BARBARA: LA DURA CONDANNA DEL SINDACO NASO

Nella notte, un gravissimo atto vandalico ha colpito l’altarino dedicato a Santa Barbara, situato nella centralissima Piazza Indipendenza, un luogo di devozione dove ogni anno si fermano le candelore e la stessa Santa durante le celebrazioni.

Solo ieri sera la comunità aveva partecipato con grande raccoglimento alla Via Crucis, e tutto appariva in ordine. Ma questa mattina la scena è stata sconvolgente: il vetro dell’altarino è stato infranto e il quadro raffigurante Santa Barbara è stato spostato.

Un gesto vile che ha suscitato sdegno, dolore e indignazione tra i fedeli e i cittadini, profondamente legati alla loro patrona. L’episodio ha scosso la comunità, e in molti si chiedono chi possa aver compiuto un atto tanto irrispettoso.

Le forze dell’ordine sono state allertate e potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili. L’intera città si stringe attorno alla propria fede e alla figura di Santa Barbara, simbolo di protezione e identità per Paternò.

Il Sindaco Nino Naso ha rilasciato una dichiarazione in merito al grave fatto accaduto nella notte:

"Nella notte appena trascorsa, qualcuno ha tentato di rubare il quadro custodito nell’altarino di Santa Barbara in Piazza Indipendenza, un gesto che non possiamo che definire vile e vergognoso. Si tratta di un atto che colpisce profondamente il cuore della nostra comunità e i suoi simboli più cari. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per fare chiarezza su quanto accaduto. Atti come questo, che danneggiano il nostro patrimonio e offendono la nostra Santa, non possono e non devono rimanere impuniti."

L'auspicio è che i colpevoli vengano presto individuati e che episodi simili non si ripetano più, nel rispetto della storia e delle tradizioni della città.

