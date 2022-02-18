A riportare il vile gesto è stato il primo cittadino di Belpasso, Daniele Motta attraverso la pagina istituzionale del comune.Nessuna forma di ritegno né rispetto ha dimostrato chi, probabilmente que...

A riportare il vile gesto è stato il primo cittadino di Belpasso, Daniele Motta attraverso la pagina istituzionale del comune.

Nessuna forma di ritegno né rispetto ha dimostrato chi, probabilmente questa notte, ha vandalizzato l'altare di via Regina Elena nel quartiere Borrello, a Belpasso.

C'è, continua il Sindaco, un sottobosco di elementi, all'interno della nostra comunità, che si rende protagonista di azioni sempre più infami come questa, un gesto che ha addolorato i fedeli che da anni si adoperano affinché questo luogo sia mantenuto bene con la sacralità che merita.

C'è invece una grande fetta di cittadini, la maggioranza, che è bella come il sole, perché non solo rispetta le regole ma si impegna per la società con grande spirito di servizio e devozione.

Quindi dico GRAZIEai membri del Circolo Madonna della Guardia che hanno subito deciso di adoperarsi per ripristinare l'altare e dico , conclude il Sindaco, VERGOGNA a chi striscia silenzioso e malintenzionato nel cuore della notte