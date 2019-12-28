VARESE: ESCE DI STRADA E L'AUTO FINISCE SUL TETTO DI UNA CASA, SPETTACOLARE INCIDENTE

Ha perso il controllo dell’auto, è uscito di strada e ha finito la sua corsa qualche metro più giù sul tetto di una casa. È successo nella serata di giovedì 26 dicembre tra via Quintino Sella e via Se...

Ha perso il controllo dell’auto, è uscito di strada e ha finito la sua corsa qualche metro più giù sul tetto di una casa. È successo nella serata di giovedì 26 dicembre tra via Quintino Sella e via Selvapiana a Varese, nei pressi della prima cappella del Sacro Monte.

Fortunatamente le condizioni del conducente del veicolo, un uomo di 38 anni, non sono gravi: dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco di Varese perchè l’auto è rimasta bloccata sul tetto. I pompieri sono arrivati sul posto con un’autopompa e un autogru per recuperare il mezzo in collaborazione con Soccorso stradale Zaro service e la polizia locale.