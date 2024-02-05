95047

VARESE, STUDENTE DI 17 ANNI ACCOLTELLA LA PROFESSORESSA MENTRE ENTRA A SCUOLA: L'INSEGNANTE FERITA ALLA SCHIENA

05 febbraio 2024 18:38
News
Uno studente minorenne è stato arrestato dalla Polizia stamani a Varese con l'accusa di lesioni per aver ferito con una coltellata un'insegnate all'ingresso a scuola.

Gli agenti sono intervenuti all'istituto professionale Enaip attorno alle 8 e hanno bloccato il ragazzo che secondo la prima ricostruzione avrebbe accoltellato alla schiena l'insegnante con un'arma portata da casa.

La docente, di 57 anni, insegna nella scuola che il minore frequenta ed è stata portata all'ospedale di Varese in codice giallo e non è in pericolo di vita.

