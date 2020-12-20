Variante Virus, Anche l’Italia sospende i voli con la Gran Bretagna.

La Gran Bretagna ha informato l'Oms che la nuova variante del coronavirus rintracciata nel sud-est del Paese può circolare più velocemente, precisando che non è ancora chiaro se risulti più letale. Lo...

La Gran Bretagna ha informato l'Oms che la nuova variante del coronavirus rintracciata nel sud-est del Paese può circolare più velocemente, precisando che non è ancora chiaro se risulti più letale. Londra e il Sud-Est inglese tornano in lockdown. La nuova mutazione è stata rilevata anche in Olanda, Danimarca e Australia. Secondo il ministero alla Sanità britannico, la variante virale è "fuori controllo"

Pure l'Italia sospende i voli, il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato alla Gran Bretagna l'interruzione dei voli a causa delle nuova variante più aggressiva del Covid-19 che si sta diffondendo rapidamente nel Sud est dell'Inghilterra ed è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. La stessa decisione è stata assunta anche da Paesi Bassi e Belgio.

https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/posts/3638826489487204