VARIAZIONI DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI PASQUA E PASQUETTA

In occasione delle giornate festive di Pasqua e Pasquetta, Dusty ha predisposto, di concerto con le Amministrazioni comunali interessate, alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.

Nelle due date, domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021, in tutti i comuni indicati non saranno operativi il Centro comunale di raccolta e le isole ecologiche - laddove esistenti - e non saranno attivi i numeri verdi e bianchi di assistenza Dusty

Nel comune di Paternò, domenica 4 aprile non verrà effettuato il ritiro della raccolta differenziata e il Centro comunale di raccolta sarà chiuso al pubblico; inoltre, i servizi di spazzamento delle strade e di svuotamento dei contenitori saranno svolti solo nelle vie e nei siti principali della città. Lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta, tutti questi servizi saranno regolarmente ripristinati.

Gli utenti sono invitati alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro degli spazi cittadini.