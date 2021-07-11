95047

VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN CORSO NEI PRESSI DEL PONTE BARCA

Continuano nel nostro comprensorio gli incendi di sterpaglie.Un vasto rogo si è sviluppato e tuttora in corso nei pressi del Ponte Barca.Le fiamme, alimentate dal vento, si sono velocemente propagando...

A cura di Redazione Redazione
11 luglio 2021 15:38
Continuano nel nostro comprensorio gli incendi di sterpaglie.

Un vasto rogo si è sviluppato e tuttora in corso nei pressi del Ponte Barca.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono velocemente propagando rischiando di avvicinarsi ad alcuni capannoni.

Il rogo ha già coinvolto tralicci.

Una densa colonna di fumo grigio  si è alzata in cielo ed è visibile da notevole distanza.

