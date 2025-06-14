Vasto incendio a Misterbianco: fiamme visibili da chilometri di distanza

Un violento incendio sta interessando in queste ore un’ampia area nel territorio del comune di Misterbianco, precisamente nel perimetro tra la zona Sieli e la circonvallazione di Catania.Secondo le pr...

Un violento incendio sta interessando in queste ore un’ampia area nel territorio del comune di Misterbianco, precisamente nel perimetro tra la zona Sieli e la circonvallazione di Catania.

Secondo le prime segnalazioni, le fiamme – che si sono sviluppate intorno alle ore 21:45 – stanno divorando una vasta zona di sterpaglie, rovi e rifiuti, sprigionando una colonna di fumo altissima, ben visibile da gran parte dell’hinterland catanese.

L’incendio è di vaste proporzioni e si può notare anche da lunga distanza, come documentato nella foto allegata, scattata intorno alle 22:45.

Le fiamme, alimentate probabilmente dalla presenza di materiale secco e rifiuti, stanno avanzando rapidamente, preoccupando i residenti della zona.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono state allertate e potrebbero già essere al lavoro per domare il fronte del fuoco.

Seguono aggiornamenti.