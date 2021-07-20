VASTO INCENDIO A PONTE BARCA - FOTO E VIDEO

Ennesimo incendio di sterpaglie in corso a Paternò, questa volta ad essere aggredita dalle fiamme la zona ponte barca.L'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, 20 luglio 2021, nei press...

L'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, 20 luglio 2021, nei pressi del ponte barca.

La zona ricade su un’area protetta ed è stata recentemente interessata da altri roghi.

In fumo diversi ettari di terreno, principalmente canneto, agrumeti, e macchia mediterranea, i roghi si sono sviluppati in diversi punti.

Per spegnere il fronte, abbastanza esteso sono intervenuti due elicotteri della Forestale, con il supporto a terra dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile di Paternò, Pa Sicilia emergenza di Misterbianco e le aquile Catania.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.