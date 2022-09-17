VASTO INCENDIO ALL'OASI DEL SIMETO. IN VIA PRECAUZIONALE ALLERTATO GOMMONE PER EVENTUALE EVACUAZIONE. RITARDI E DISAGI ALL'AEREPORTO

Villaggio ionio località S.Francesco la Rena vasta zona interessata dall'incendio. Bruciano canneto, macchia mediterranea e sterpaglie vicinissime alle abitazioni.Sul posto presente un Canadair e 2 el...

Villaggio ionio località S.Francesco la Rena vasta zona interessata dall'incendio. Bruciano canneto, macchia mediterranea e sterpaglie vicinissime alle abitazioni.

Sul posto presente un Canadair e 2 elicotteri della Forestale impegnati ad effettuare i vari lanci.

Presente a supporto anche una squadra operativa del Comando di Palermo.

Per le opere di spegnimento e bonifica la squadra operativa del distaccamento di Palagonia e Maletto. Funzionario di turno presente a dirigere le operazioni.

Presente anche Polizia Stradale, Personale Medico del 118 e Forestale. Intervento ancora in atto

Al Villaggio Ionio zona S. Francesco La Rena è presente un gommone della Sezione Navale per una eventuale evacuazione dal mare, questo incendio, molto vasto, sta lambendo anche l'Oasi del Simeto

Problemi che si stanno ripercorrendo all'aeroporto di Catania, che ha emesso il seguente comunicato:

SAC rende noto che l’incendio che sta interessando le aree ad ovest della pista di volo sta determinando gravi disagi alle operazioni di volo programmate. Invitiamo i passeggeri in partenza a contattare le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, per dettagli sull’orario del proprio volo

Forte criticità per incendi di sterpaglie e vegetazione, in particolare, sui territori di Mascalucia, San Pietro Clarenza, collina di Vampolieri Acicastello, zona industriale di Catania.

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono in azione ed è stato richiesto l'invio di squadre di rinforzo da altri Comandi Provinciali.

Al momento, oltre 20 richieste di intervento in attesa di essere espletate. Impegnate anche diverse squadre di protezione civile locali. Complice degli incendi, il vento.

NEL DETTAGLIO:

3 interventi tra Mascalucia e Massa Annunziata, uno di quei indicato come intervento rilevante in via Petrella dove ci sono 2 squadre impegnate distaccamento Sud e Nord

1 Intervento zona Paradiso degli Aranci esattamente in via Papaia, incendio che ha lambito anche un'abitazione. Sotto controllo da parte del Dist. di Maletto.

1 incendio sulla SS192 con fiamme lungo la tangenziale sul posto Dist. Acireale e Palagonia

1 Incendio di canneto e macchia mediterranea sulla SS192 tra Porte di Catania e contrada Junghetto, a presidio dei capannoni nella zona industriale la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Palagonia

