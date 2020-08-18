VASTO INCENDIO DI ALBERI E VEGETAZIONE A SCORDIA
18 agosto 2020 16:59
In corso un vasto incendio di alberi e vegetazione per un'estensione di circa 10 ettari sul territorio del comune di Scordia (CT) in c.da Fico.
Sul posto sta operando la squadra boschiva dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania
È stato già spento un primo focolaio molto alimentano vicino ad un bombolone di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) adiacente ad una abitazione ed attualmente, la squadra dei Vigili del Fuoco, sta provvedendo allo spegnimento di legname, ulivi ed alberi da frutto.
