Vasto incendio di sterpaglie e rifiuti nella zona industriale di Belpasso

Un vasto incendio di sterpaglie e rovi sta interessando un’area a ridosso della zona industriale di Piano Tavola, nel Comune di Belpasso.Ad andare in fiamme sterpaglie, rifiuti e pneumatici abbandona...

Un vasto incendio di sterpaglie e rovi sta interessando un’area a ridosso della zona industriale di Piano Tavola, nel Comune di Belpasso.

Ad andare in fiamme sterpaglie, rifiuti e pneumatici abbandonati. Proprio per via di questi ultimi una densa colonna di fumo nero si è alzata ed è visibile da notevole distanza, che ha subito reso l’aria della zona limitrofa irrespirabile.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco.

Per evitare che l’incendio possa propagarsi e creare preoccupazione tra i vari capannoni presenti nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò con il supporto dei colleghi provenienti da Catania, che stanno cercando di spegnere tutti i focolai attivi..

Al momento l’incendio, che ha prodotto un’alta colonna di fumo scuro, è sotto controllo, ma restano da spegnere ancora molti focolai attivi, alcuni di ampie dimensioni e completare l’azione di bonifica a terra.