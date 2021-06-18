VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE E ROVI IN CORSO A MOTTA SANT'ANASTASIA

Un vasto incendio di sterpaglie è in corso dalle ore 17,00 circa del 18 Giugno 2021 sulla Sp 13 la strada che collega il paese di Motta Sant’Anastasia al comune di Misterbianco.Ad andare a fuoco cumul...

Un vasto incendio di sterpaglie è in corso dalle ore 17,00 circa del 18 Giugno 2021 sulla Sp 13 la strada che collega il paese di Motta Sant’Anastasia al comune di Misterbianco.

Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie sprigionando una densa colonna di fumo che si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri, che sta creando rallentamenti nel tratto invaso dal fumo.

Sul posto gli uomini Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò stanno faticando non poco per impedire alle fiamme di propagarsi, vista l’impervietà della zona.

Le operazioni di spegnimento e sono ancora in corso.

Cause in corso di accertamento.