VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CONTRADA TRAPPETAZZO

Un incendio, è divampato nella serata di oggi, intorno le ore 21.30 in Contrada Trappetazzo, nei pressi della vecchia ss121.

Si è trattato di un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione, rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo visibile da notevole distanza

Sul posto i Vigili del Fuoco

Come piu’ volte scritto, interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

