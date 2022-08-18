VASTO INCENDIO IN CORSO A RAGALNA, ELICOTTERO SUL POSTO

FLASHDalle 15 circa di oggi 18 agosto 2022 è in corso un incendio è su più punti, in territorio di Ragalna.Stanno andando in fumo diversi ettari di vegetazione. Sul posto stanno operando squadre dei d...

FLASH

Dalle 15 circa di oggi 18 agosto 2022 è in corso un incendio è su più punti, in territorio di Ragalna.

Stanno andando in fumo diversi ettari di vegetazione. Sul posto stanno operando squadre dei distaccamenti di Adrano e Paternò. E' presente sul posto anche il personale del corpo forestale ed un direttore delle operazioni di spegnimento, figura specificatamente formata per questo tipo di operazioni che coinvolgono il territorio boschivo, senza la quale non si può richiedere un eventuale supporto aereo con elicotteri e Canadair.

Dalle ore 16.30 circa sul posto è intervenuto un elicottero che sta effettuando numerosi lanci d’acqua e con ravvicinati passaggi cercando di domare le fiamme sospinte dal vento