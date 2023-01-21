VASTO INCENDIO IN CORSO TRA TAORMINA E CASTELMOLA, A RISCHIO ALCUNE CASI RURALI
A cura di Redazione
21 gennaio 2023 21:31
Un incendio è divampato nelle contrade Zaccani e Ziretto, tra Taormina e Castelmola nel Messinese.
Non si esclude la matrice dolosa delle fiamme, date le temperature invernali.
Il rogo si è sviluppato in territorio dove vi sono numerose case rurali.
Ancora da quantificare l'entità dei danni. Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco di Letojanni, la Protezione Civile ed il Corpo Forestale per domare il rogo. Le fiamme sono ben visibili anche dal centro di Taormina.