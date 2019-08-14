95047

VASTO INCENDIO NEI PRESSI DI CAPOMULINI, IL FUOCO MINACCIA LE ABITAZIONI: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Vasto incendio a Capomulini.Le lingue di fuoco rischiano di attaccare alcune abitazioni.Sul posto sono all’opera diversi mezzi dei vigili del fuoco e della forestale per arginare il rogo.La polizia lo...

A cura di Redazione Redazione
14 agosto 2019 17:58
VASTO INCENDIO NEI PRESSI DI CAPOMULINI, IL FUOCO MINACCIA LE ABITAZIONI: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO -
Dintorni
Condividi

Vasto incendio a Capomulini.

Le lingue di fuoco rischiano di attaccare alcune abitazioni.

Sul posto sono all’opera diversi mezzi dei vigili del fuoco e della forestale per arginare il rogo.

VASTO INCENDIO NEI PRESSI DI CAPOMULINI, IL FUOCO MINACCIA LE ABITAZIONI: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO
VASTO INCENDIO NEI PRESSI DI CAPOMULINI, IL FUOCO MINACCIA LE ABITAZIONI: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

La polizia locale di Acireale presidia la zona poco distante la Statale 114.

VASTO INCENDIO NEI PRESSI DI CAPOMULINI, IL FUOCO MINACCIA LE ABITAZIONI: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO
VASTO INCENDIO NEI PRESSI DI CAPOMULINI, IL FUOCO MINACCIA LE ABITAZIONI: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047