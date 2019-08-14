VASTO INCENDIO NEI PRESSI DI CAPOMULINI, IL FUOCO MINACCIA LE ABITAZIONI: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO
14 agosto 2019 17:58
Vasto incendio a Capomulini.
Le lingue di fuoco rischiano di attaccare alcune abitazioni.
Sul posto sono all’opera diversi mezzi dei vigili del fuoco e della forestale per arginare il rogo.
La polizia locale di Acireale presidia la zona poco distante la Statale 114.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO