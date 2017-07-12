VASTO INCENDIO SS121 IN TERRITORIO MISTERBIANCO - FORTE RALLENTAMENTI SUL TRAFFICO
12 luglio 2017 14:53
L'incendio di alcune sterpaglie sta causando diversi problemi alla circolazione sulla ss121 in territorio Misterbianco, uscita obbligatoria Piano Tavola in direzione Catania
In direzione Catania forti rallentamenti e code a causa del fumo denso sprigionato dal rogo
Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco per sedare le fiamme e ripristinare la viabilità
IN AGGIORNAMENTO
