VASTO INCENDIO SS121 IN TERRITORIO MISTERBIANCO - FORTE RALLENTAMENTI SUL TRAFFICO

L'incendio di alcune sterpaglie sta causando diversi problemi alla circolazione sulla ss121 in territorio Misterbianco, uscita obbligatoria Piano Tavola in direzione CataniaIn direzione Catania forti...

12 luglio 2017 14:53
L'incendio di alcune sterpaglie sta causando diversi problemi alla circolazione sulla ss121 in territorio Misterbianco, uscita obbligatoria Piano Tavola in direzione Catania

In direzione Catania forti rallentamenti e code  a causa del fumo denso sprigionato dal rogo

Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco per sedare le fiamme e ripristinare la viabilità

IN AGGIORNAMENTO

