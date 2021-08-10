VASTO INCENDIO STERPAGLIE A MISTERBIANCO MINACCIA LE CASE, SUPERSTRADA SS121 CHIUSA AL TRAFFICO
AGGIORNAMENTO ORE 16SUPERSTRADA SS121 RIAPERTA IN ENTRAMBI LE DIREZIONIFLASHTantissima paura in questi minuti di oggi 10 Agosto 2021 per un vasto incendio di sterpaglie che si è sviluppato a Misterbia...
AGGIORNAMENTO ORE 16
SUPERSTRADA SS121 RIAPERTA IN ENTRAMBI LE DIREZIONI
FLASH
Tantissima paura in questi minuti di oggi 10 Agosto 2021 per un vasto incendio di sterpaglie che si è sviluppato a Misterbianco.
A prendere fuoco, secondo le prime informazioni sterpaglie e rovi nel perimetro tra la via Plebiscito e la superstrada ss121.
Fiamme altissime stanno lampendo le case, situazione difficile a causa del grande caldo e dal vento che non aiuta le operazioni.
Alcune case sono state fatte evacuare, sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco
Il gran fumo ha invaso la carreggiata della superstrada ss121 che è stata al momento chiusa al traffico, sul posto i Carabinieri.
Il traffico è deviato all'interno della città con uscita obbligatoria a Misterbianco Centro.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO