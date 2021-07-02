VASTO INCENDIO STERPAGLIE IERI VICINO AL GARIBALDI NESIMA

Tanta paura ieri pomeriggio per un vasto incendio di sterpaglie e rovi che si verificato nelle vicinanze dell'ospedale Garibaldi di Nesima.Per cause non note, probabilmente a causa delle alte tempera...

Tanta paura ieri pomeriggio per un vasto incendio di sterpaglie e rovi che si verificato nelle vicinanze dell'ospedale Garibaldi di Nesima.

Per cause non note, probabilmente a causa delle alte temperature si è sviluppato l'incendio, una densa colonna di fumo si è sviluppata rendendo l'area irrespirabile.

Ad intervenire in attesa dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area, sono state le guardie giurate della mondialpol security di termini imerese, che fanno servizio nella struttura ospedaliera con gli idranti per poter contenere le fiamme.