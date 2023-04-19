VASTO INCENDIO STERPAGLIE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI PATERNÒ
Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nella mattinata di oggi, 19 Aprile 2023 nella zona industriale di Paternò.Ancora ignote le cause dell’incendio, ma dalle foto si evince come ad alimentare le...
Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nella mattinata di oggi, 19 Aprile 2023 nella zona industriale di Paternò.
Ancora ignote le cause dell’incendio, ma dalle foto si evince come ad alimentare le fiamme siano l’erba secca e le sterpaglie cresciute sul terreno.
La nube di fumo è stata visibile da diversi km di distanza.
Il fumo, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona.