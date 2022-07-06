VASTO INCENDIO STERPAGLIE VICINO ALLE CASE A RAGALNA, SUL POSTO ELICOTTERO DELLA FORESTALE

FLASHUn incendio di vaste proporzioni è scoppiato, da qualche ora e tutt'ora in corso in territorio di Ragalna.Le fiamme, le cui origini devono essere stabilite dai tecnici in materia di anti incendio...

FLASH

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato, da qualche ora e tutt'ora in corso in territorio di Ragalna.

Le fiamme, le cui origini devono essere stabilite dai tecnici in materia di anti incendio, stanno mandando in fumo diversi ettari di macchia mediterranea.

Paura per le fiamme che stanno aggredendo un vasto terreno con a ridosso delle abitazioni.

Sul posto stanno operando piu squade dei vigili del fuoco, il corpo Forestale, la protezione Civile insieme a due elicotteri del Corpo forestale che stanno effettuando numerosi lanci d’acqua e con ravvicinati passaggi sta cercando di domare le fiamme sospinte dal vento.

Sul posto pure i Carabinieri e la Polizia Municipale.