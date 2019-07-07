VASTO INCENDIO TRA VALCORRENTE E MOTTA - SUL POSTO IL CANADAIR - LE FOTO
Un vasto incendio di sterpaglie è in corso dal primo pomeriggio di oggi, 07 Luglio, nella zona tra Valcorrente e Motta Sant'Anastasia.Sul posto stanno intervenendo gli uomini di terra dei Vigili del F...
A cura di Redazione
07 luglio 2019 20:42
Un vasto incendio di sterpaglie è in corso dal primo pomeriggio di oggi, 07 Luglio, nella zona tra Valcorrente e Motta Sant'Anastasia.
Sul posto stanno intervenendo gli uomini di terra dei Vigili del Fuoco, che visto la gravità e soprattutto l'estensione dell'incendio, che sta minacciando case e soprattutto delle aziende, hanno chiesto il supporto dall'alto.
Sul posto stanno operando un canadair ed un elicottero della Forestale
VASTO INCENDIO TRA VALCORRENTE E MOTTA - SUL POSTO IL CANADAIR - LE FOTO