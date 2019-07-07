VASTO INCENDIO TRA VALCORRENTE E MOTTA - SUL POSTO IL CANADAIR - LE FOTO

Un vasto incendio di sterpaglie è in corso dal primo pomeriggio di oggi, 07 Luglio, nella zona tra Valcorrente e Motta Sant'Anastasia.Sul posto stanno intervenendo gli uomini di terra dei Vigili del F...

A cura di Redazione 07 luglio 2019 20:42

Condividi