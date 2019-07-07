95047

VASTO INCENDIO TRA VALCORRENTE E MOTTA - SUL POSTO IL CANADAIR - LE FOTO

Un vasto incendio di sterpaglie è in corso dal primo pomeriggio di oggi, 07 Luglio, nella zona tra Valcorrente e Motta Sant'Anastasia.Sul posto stanno intervenendo gli uomini di terra dei Vigili del F...

A cura di Redazione Redazione
07 luglio 2019 20:42
VASTO INCENDIO TRA VALCORRENTE E MOTTA - SUL POSTO IL CANADAIR - LE FOTO -
News
Condividi

Un vasto incendio di sterpaglie è in corso dal primo pomeriggio di oggi, 07 Luglio, nella zona tra Valcorrente e Motta Sant'Anastasia.

Sul posto stanno intervenendo gli uomini di terra dei Vigili del Fuoco, che visto la gravità e soprattutto l'estensione dell'incendio,  che sta minacciando case e soprattutto delle aziende, hanno chiesto il supporto dall'alto.

Sul posto stanno operando un canadair ed un elicottero della Forestale

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047