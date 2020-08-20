VASTO INCENDO A CASTIGLIONE DI SICILIA ,IN AZIONE CANADAIR ED ELICOTTERI

La Sala Operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania è stata allertata ieri sera per un vasto incendio sviluppatosi in località Mitogio a Castiglione di Sicilia.Sul posto hanno op...

La Sala Operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania è stata allertata ieri sera per un vasto incendio sviluppatosi in località Mitogio a Castiglione di Sicilia.

Sul posto hanno operato fino a qualche ora fa i vigili del fuoco del Distaccamento volontari di Linguaglossa.

L’incendio ha tenuto impegnati i vigili del fuoco tutta la notte fino al primo pomeriggio di oggi, soprattutto per evitare che il fuoco coinvolgesse le abitazioni.

Allertata anche la Forestale e l’Azienda Terna a seguito di uno scoppio verificatosi sui tralicci dell’alta tensione.

L’incendio è ancora in corso e sul posto, al momento, sta operando personale antincendi della Forestale con il supporto aereo di un Canadair. In particolare l’opera di spegnimento continua a Castiglione di Sicilia, tramite flotta aerea costituita da 2 Canadair, 2 elicotteri forestale ed 1 elicottero VF. Si sn bruciati circa 20 ettari di terreno. L’incendio è comunque sotto controllo e, si apprende, è in fase di spegnimento.