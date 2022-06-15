VATICANO: PROPORRE AI FIDANZATI LA CASTITÀ PREMATRIMONIALE

"Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune".E' quanto si legge nel documento del D...

"Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune".

E' quanto si legge nel documento del Dicastero per i laici che traccia le nuove linee per la preparazione al matrimonio.

"Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso". "Anche nel caso in cui ci si trovasse a parlare a coppie conviventi, non è mai inutile parlare della virtù della castità".

Il Papa torna a parlare della vecchiaia nell'udienza generale a Piazza San Pietro e sottolinea che "nella vecchiaia anche una semplice febbre può essere pericolosa. Da vecchi non si comanda più il proprio corpo. Bisogna imparare a scegliere cosa fare e cosa non fare. Il vigore del fisico viene meno e ci abbandona, anche se il nostro cuore non smette di desiderare. Bisogna allora imparare a purificare il desiderio: avere pazienza, scegliere cosa domandare al corpo, alla vita". "Da vecchi non possiamo fare lo stesso di quello che facevano da giovani", "tutti abbiamo dei limiti: anche io devo andare col bastone".

Il Papa torna a sottolineare che "la vita sempre è preziosa", "anche quando si sta spegnendo". Proseguendo nell'udienza generale le catechesi sulla vecchiaia, Papa Francesco ha rilanciato un messaggio della Pontificia Accademia per la Vita: "Una società è veramente accogliente nei confronti della vita quando riconosce che essa è preziosa anche nell'anzianità, nella disabilità, nella malattia grave e quando si sta spegnendo".