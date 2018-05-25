95047

VEICOLO FERMO SULLA SS121 - LUNGHISSIME CODE

VEICOLO FERMO SULLA SS121 - LUNGHISSIME CODE

A cura di Redazione Redazione
25 maggio 2018 12:39
VEICOLO FERMO SULLA SS121 - LUNGHISSIME CODE -
News
Condividi

Tantissimi disagi  per gli automobilisti sulla superstrada ss.121 questa mattina, nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò.

Un veicolo in panne si è fermato sulla corsia di sorpasso, rendendo necessario l'intervento degli operatori di sicurezza.

Si sono rapidamente formate delle code, lunghe almeno 2 chilometri.

IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047