VEICOLO FERMO SULLA SS121 - LUNGHISSIME CODE
A cura di Redazione
25 maggio 2018 12:39
Tantissimi disagi per gli automobilisti sulla superstrada ss.121 questa mattina, nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò.
Un veicolo in panne si è fermato sulla corsia di sorpasso, rendendo necessario l'intervento degli operatori di sicurezza.
Si sono rapidamente formate delle code, lunghe almeno 2 chilometri.
IN AGGIORNAMENTO