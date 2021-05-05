VEICOLO IN AVARIA SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA

non si tratta di nessun incidente dei disagi di questa mattina sulla superstrada 121.La causa dei disagi e dei rallentamenti, è un veicolo in avaria, fermo in corsia di sorpasso c...

#FLASH

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente dei disagi di questa mattina sulla superstrada 121.

La causa dei disagi e dei rallentamenti, è un veicolo in avaria, fermo in corsia di sorpasso che sta creando rallentamenti nel tratto tra lo svincolo di piano tavola e motta Sant'Anastasia in direzione Catania