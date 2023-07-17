95047

VEICOLO IN FIAMME SULL'A19 NEI PRESSI DI GERBINI, CODE

17 luglio 2023 18:28
Veicolo in fiamme in autostrada.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 Luglio 2023, si è formata una lunga coda in A19, Catania Palermo, a causa di un veicolo in fiamme.

Il veicolo è andato in fiamme tra gli svincoli Motta Sant'Anastasia e Gerbini in direzione Palermo.

Sul posto sono intervenuti i Soccorsi.

La coda al momento è di circa 2 km

