VELIVOLO CADE SU STABILE NEL MILANESE, MORTI TUTTI I SEI OCCUPANTI

AGGIORNAMENTO ORE 14.45Salgono a 8 le vittime dell’aereo Pc-12 precipitato a Milano e diretto a Olbia.In una nota l’Areu aggiorna il bilancio dei morti e spiega che, a seguito di ulteriori verifiche,...

AGGIORNAMENTO ORE 14.45

Salgono a 8 le vittime dell’aereo Pc-12 precipitato a Milano e diretto a Olbia.

In una nota l’Areu aggiorna il bilancio dei morti e spiega che, a seguito di ulteriori verifiche, le persone decedute a bordo del velivolo risultano 8 (1 pilota più 7 passeggeri) tra le vittime c'à anche un bimbo.

Inoltre, aggiunge, «sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi» mentre «al momento non risultano altre persone coinvolte nell’evento».

Dalle prime informazioni i passeggeri erano francesi.

Un aereo da turismo è precipitato questa mattina a San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana.

Il velivolo, un PC-12, si è schiantato contro una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus, provocando un incendio che ha coinvolto la struttura e le auto sottostanti.

Dalle prime informazioni, a quanto apprende l'AGI, si tratterebbe di un volo privato partito da Linate con destinazione Sardegna e con a bordo 6 persone (pilota e cinque passeggeri), tutti morti.

Lo schianto è avvenuto in via 8 ottobre 2001, angolo via Marignano, a pochi passi dalla sede dell'Eni, i residenti della zona hanno raccontato di aver sentito un sibilo fortissimo e poi un'esplosione.