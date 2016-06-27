Il Velodromo Salinelle affidato gratuitamente ad un’associazione sportiva

L’accordo è per sei mesi. Nonostante, in ballo vi sia la firma di un protocollo d’intesa col Cus che si impegnerebbe a far arrivare i fondi utili alla ristrutturazione. La struttura è inagibile e pericolosa

95047.it “Che detta struttura ad oggi risulta in disuso, nonché oggetto di continui atti vandalici e saccheggi; che questa Amministrazione intende provvedere alla cura e custodia di detto immobile al fine di evitare il continuo degrado con l’affidamento a titolo gratuito a terzi, che provvederanno alla custodia dello stesso”. La delibera di giunta dello scorso 23 giugno assegna all’associazione di soft-air “La Normanna”, l’utilizzo del Velodromo Salinelle. Un fatto successivo al protocollo d’intesa sottoscritto con il Cus Catania nemmeno una manciata di settimane fa. La scelta, l’amministrazione l’ha fatta: per sei mesi andrà, comunque, in concessione gratuita. Ad essere utilizzato sarà, evidentemente, il campo in terra.

Non sfugge, tuttavia, il fatto che la struttura sia pericolosa e - per questo - assolutamente inagibile. All’associazione è scaricata ogni complicazione “sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale”. Altro fatto, quest’ultimo più teorico che attuabile: il Comune finirebbe col risponderne comunque.

Ma ecco alcuni passaggi dell’impegno col quale il Comune ha messo nero su bianco la concessione: “Che detta Associazione provveda a proprio carico all’allaccio delle utenze, alla realizzazione dei lavori secondo le prescrizioni del datore di lavoro trasmessa a questo settore con prot. 52 Uff.Dat.Lavoro/2016 e svolga ogni attività secondo l’ordinaria diligenza sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale;

Stabilire in via sperimentale la durata della convenzione in mesi sei eventualmente rinnovabile di ulteriori mesi sei dietro richiesta dall’associazione, a far data dalla stipula del presente contestualmente stabilire la consegna dell’immobile”.

Ed ancora: “Si fa divieto assoluto all'ingresso di spettatori in quanto trattasi solo di attività eseguite dai giocatori nel campo da gioco;

mantenere le inibizioni di cui alle allegate planimetrie che sono vincolanti all'esecuzione di ogni attività all'interno della zona di gioco;

utilizzare il locale spogliatoio interno ed i relativi servizi igienici così come individuati in planimetria ai fini sanitari;

divieto dell'utilizzo della struttura in fasce notturne o in carenza di illuminazione naturale”.