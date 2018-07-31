VENDE BIGLIETTI FALSI PER LA VISITA DEL PAPA IN SICILIA

Diceva ai fedeli di essere un uomo della Curia di Palermo e di vendere i biglietti per assistere alla messa al Foro Italico per la visita del Papa a Palermo il prossimo 15 settembre. I fedeli hanno se...

Diceva ai fedeli di essere un uomo della Curia di Palermo e di vendere i biglietti per assistere alla messa al Foro Italico per la visita del Papa a Palermo il prossimo 15 settembre. I fedeli hanno segnalato il tentativo di truffa e l'organizzazione della manifestazione ha presentato denuncia.

Tra l'altro da qualche giorno sul sito papafrancescoapalermo.it campeggia un post che sottolinea che "i pass di accesso al prato del Foro italico per assistere alla celebrazione Eucaristica che il Santo Padre Francesco presiederà il prossimo 15 settembre 2018, in occasione della visita pastorale a Palermo, sono assolutamente gratuiti.

I permessi - si spiega sul sito - saranno concessi dalla Segreteria organizzativa, secondo i criteri che saranno comunicati tramite i canali di informazione della Curia Arcivescovile".

(ANSA)