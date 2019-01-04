VENDE IL MARITO SU EBAY PER 18 EURO: “NON NE POSSO PIÙ. IL RESO NON È AMMESSO”

Esasperata dalla convivenza, una donna di 40 anni ha deciso di mettere in vendita su Ebay il marito, per la modica cifra di 18 euro. Negoziabili. È successo il giorno di Natale ad Amburgo, in Germania...

Esasperata dalla convivenza, una donna di 40 anni ha deciso di mettere in vendita su Ebay il marito, per la modica cifra di 18 euro. Negoziabili. È successo il giorno di Natale ad Amburgo, in Germania, come riporta il Berliner Morgenpost a cui la donna ha raccontato di aver ricevuto diverse risposte al suo annuncio: “L’annuncio è andato molto bene, ho avuto un riscontro molto positivo”, ha raccontato la donna divertita dal successo dello scherzetto giocato al coniuge.

“A un certo punto ne ho avuto abbastanza“, ha raccontato la quarantenne al giornale tedesco, riferendosi al marito, con cui è sposata da ben sette anni. “Nei primi giorni delle vacanze di Natale mi sono semplicemente resa conto che non siamo più compatibili: cedo volentieri mio marito. Il reso non è ammesso. Le richieste vanno inviate per e-mail”, ha scritto nell’annuncio pubblicato online proprio il giorno di Natale. Il titolo del post parla da sé: “Marito, usato”. E si legge ancora: “Il ritiro è possibile anche oggi, così lo puoi provare subito domani, a Santo Stefano”, specificando poi il prezzo: 18 euro negoziabili. L’annuncio è stato poi cancellato il giorno successivo.