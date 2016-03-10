Vendeva marijuana in piazza Indipendenza: fermato dai carabinieri

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sotto gli occhi delle numerose persone presenti a quell'ora

95047.it AGGIORNAMENTO. Ad essere finito in manette è il 35enne paternese Francesco Mobilia: l’accusa, per lui, è di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo aveva addosso la somma contante di 95 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta parziale provento dell’attività di spaccio, che sono stati sequestrati.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

LA CRONACA. Centro o periferia, non fa alcuna differenza quando si tratta di fare qualche spicciolo (si fa per dire) vendendo al dettaglio qualche busta di “erba”. E’ stato bloccato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 18, in piazza Indipendenza. L’azione è avvenuta davanti agli occhi di numerose persone presenti a quell’ora nella centralissima piazza paternese. I carabinieri hanno fermato un uomo beccato in flagranza di reato mentre spacciava della marijuana: una cinquantina di dosi in tutto, già suddivise in buste al costo di 10 euro ciascuna. I militari da un paio di giorni seguivano l’azione del pusher che faceva da spola tra la piazza e lo scooter (parcheggiato in una delle vie attigue e nel quale aveva nascosto le dosi).