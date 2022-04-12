VENDEVANO ABITI RUBATI AL MERCATO DI CATANIA: DUE PERSONE DENUNCIATE

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale al termine di un’attività d’indagine hanno denunciato un ricettatore catanese di 45 anni e la complice di 43 anni che vendevano abiti griffati alla...

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale al termine di un’attività d’indagine hanno denunciato un ricettatore catanese di 45 anni e la complice di 43 anni che vendevano abiti griffati alla storica “fiera” di Catania.

Le indagini sono state avviate a seguito del riscontrato ammanco di grosse forniture di abiti di marca dai magazzini di alcuni punti vendita della provincia di Siracusa.

L’analisi delle telecamere ed il pedinamento dei mezzi che trasportavano le merci hanno portato gli investigatori sulla pista catanese.

Gli oltre 400 capi di abbigliamento rubati venivano rivenduti dai due denunciati durante la famosa fiera del mercato storico di Catania. Parte della merce era posta sulla bancarella mentre il grosso della refurtiva era nascosta in un magazzino, apparentemente abbandonato e fatiscente, di proprietà dei due e situato nei pressi della zona del mercato.

Alcuni vestiti riportavano ancora il dispositivo anti taccheggio ed ovviamente le etichette originali che costituivano per gli acquirenti l’esca per poter comprare a prezzi stracciati abiti di marche prestigiose.

I denunciati naturalmente non sono stati in grado di spiegare il possesso dell’ingente quantitativo di prodotti “griffati” venduti in tutta Italia solo dai punti vendita autorizzati.

Il valore dei capi d’abbigliamento sequestrati ammonta ad oltre 15.000 euro, che saranno restituiti, previa ricostruzione della filiera attraverso le bolle di carico, ai punti vendita che hanno subito i furti.