VENEZIA, L’ACQUA DEL CANAL GRANDE DIVENTA VERDE FOSFORESCENTE
na chiazza di liquido verde fosforescente è apparsa stamani sul Canal Grande di Venezia, all'altezza del Ponte di Rialto.
A segnalarla, intorno alle ore 9:30, sono stati alcuni cittadini, che hanno avvisato la Polizia locale.
Per la modalità dell'evento, il fatto ricalca le dimostrazioni avvenute in altre città da parte di militanti ambientalisti, ma a differenza di quelle non risulta alcuna rivendicazione.
Il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, si è subito attivato ed ha convocato una riunione urgente di coordinamento tra le varie forze di Polizia della città. Scopo della riunione sarà quello di capire l'origine del fenomeno e studiare le azioni da intraprendere.