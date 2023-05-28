95047

VENEZIA, L’ACQUA DEL CANAL GRANDE DIVENTA VERDE FOSFORESCENTE

28 maggio 2023 17:01
na chiazza di liquido verde fosforescente è apparsa stamani sul Canal Grande di Venezia, all'altezza del Ponte di Rialto.

A segnalarla, intorno alle ore 9:30, sono stati alcuni cittadini, che hanno avvisato la Polizia locale.

Per la modalità dell'evento, il fatto ricalca le dimostrazioni avvenute in altre città da parte di militanti ambientalisti, ma a differenza di quelle non risulta alcuna rivendicazione.

Il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, si è subito attivato ed ha convocato una riunione urgente di coordinamento tra le varie forze di Polizia della città. Scopo della riunione sarà quello di capire l'origine del fenomeno e studiare le azioni da intraprendere.

