VENEZIA, SCONTRO IN LAGUNA FRA TAXI E BARCA: 2 MORTI E 4 FERITI

Incidente tragico ieri sera 3 agosto, alle 23.30, in laguna a Venezia: un taxi acqueo e una barca di pescatori si sono scontrati. Il bilancio è drammatico: due morti e quattro feriti. Lo scontro fra i...

Incidente tragico ieri sera 3 agosto, alle 23.30, in laguna a Venezia: un taxi acqueo e una barca di pescatori si sono scontrati. Il bilancio è drammatico: due morti e quattro feriti. Lo scontro fra i due natanti è avvenuto al Lido di Venezia.

Erano le 23.30 quando la chiamata è arrivata alla centrale operativa dei vigili del fuoco, alle 23.40 i pompieri stavano già correndo sul luogo dello scontro. Coinvolto un taxi con quattro persone a bordo e una barca con altre due che stavano pescando. Lo schianto è stato violentissimo, una delle persone a bordo dell'imbarcazione è stata data per dispersa e recuperata poco dopo, questa è deceduta, così come uno dei pescatori a bordo dell'altro natante. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e polizia, capitaneria.