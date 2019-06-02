VENEZIA, UNA NAVE DA CROCIERA MSC URTA UN BATTELLO ALLA STAZIONE MARITTIMA: 5 FERITI NON GRAVI
Un incidente tra una nave da crociera della 'Msc' e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia.
Secondo le prime informazioni, la 'Opera' era in attracco al molo di San Basilio quando ha 'tamponato' sul lato di poppa il battello, anch'esso in fase di ormeggio.
Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello turistico. Altri due sono stati portati a loro volta in ospedale a scopo precauzionale.
Lo apprende l'ANSA da fonti bene informate. Non si conosce ancora la nazionalità dei contusi.