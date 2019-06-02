VENEZIA, UNA NAVE DA CROCIERA MSC URTA UN BATTELLO ALLA STAZIONE MARITTIMA: 5 FERITI NON GRAVI

Un incidente tra una nave da crociera della 'Msc' e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia.Secondo le prime informazioni, la 'Opera' era in attracco al molo di San Basilio qu...

A cura di Redazione 02 giugno 2019 10:30

