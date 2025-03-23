VENTI DAL SAHARA E CIELI ROSSI: SICILIA NELLA MORSA DEL CICLONE MARTINHO

La prossima settimana si preannunciano particolarmente turbolenti per la Sicilia e l'intero Sud Italia. Il ciclone atlantico Martinho, in avvicinamento sul Mediterraneo centrale, porterà con sé un'int...

La prossima settimana si preannunciano particolarmente turbolenti per la Sicilia e l'intero Sud Italia. Il ciclone atlantico Martinho, in avvicinamento sul Mediterraneo centrale, porterà con sé un'intensa ondata di venti di scirocco provenienti dal Nord Africa, trasportando ingenti quantità di polveri sottili dal deserto del Sahara.

Secondo il modello Skyron, nella prossima settimana si prevedono concentrazioni impressionanti di sabbia sahariana: fino a 2500 milligrammi di accumulo per metro quadrato, pari a ben 2,5 grammi per metro quadrato. Questa densa nube di pulviscolo colorerà di rosso tutte le superfici esposte, dalle auto ai balconi, anche in assenza di pioggia.

Tuttavia, sarà la Sicilia a registrare il massimo accumulo di sabbia sahariana. Da lunedì, infatti, le concentrazioni potrebbero superare i 3 grammi per metro quadrato, mentre il Centro-Nord inizierà gradualmente a liberarsi di questa presenza fastidiosa. L'aria sarà carica di particelle fini che, oltre a rendere il paesaggio surreale con un cielo giallognolo, potranno peggiorare le condizioni di chi soffre di allergie stagionali.

La situazione migliorerà solo a partire da giovedì, quando i venti cambieranno direzione portando via il pulviscolo e restituendo alla Sicilia un cielo più limpido. Fino ad allora, sarà necessario fare i conti con questo fenomeno naturale che, sebbene suggestivo, può risultare particolarmente fastidioso per la qualità dell’aria e la pulizia delle città.

Consigli utili:

Proteggere balconi e terrazzi, evitando di stendere panni all'aperto.

Coprire le auto per limitare i depositi di polvere.

Chi soffre di allergie dovrebbe ridurre al minimo l’esposizione all’aria aperta e, se necessario, utilizzare mascherine filtranti.

Un fenomeno che, seppur non raro per il Sud Italia, si preannuncia particolarmente intenso per questa ondata, lasciando la Sicilia immersa in un'atmosfera quasi desertica per diversi giorni.