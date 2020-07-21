VENTICINQUE MIGRANTI SBARCATI A LAMPEDUSA POSITIVI

Venticinque migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi al coronavirus. Lo hanno accertato i tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima...

Venticinque migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi al coronavirus. Lo hanno accertato i tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima sono risultati positivi tre migranti, oggi si è appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in isolamento in strutture di accoglienza.

I 25 migranti positivi facevano parte di un gruppo di 73 persone bengalesi arrivato nei giorni scorsi a Lampedusa. Questi ultimi avevano tutti una certificazione sierologica negativa e, per questo motivo, erano stati dislocati in altri centri di accoglienza. Attualmente – stando a quanto riferito – i migranti si trovano nella struttura di alberghiera che funge da centro di accoglienza, in stanze separate e singole.

Sempre in base a quanto riportato, i test effettuati sul personale del centro di accoglienza sono risultati tutti negativi. La situazione resta in ogni caso complessa, anche perché bisognerà accertare eventuali responsabilità nel passaggio dagli hot spot di Lampedusa ai centri di accoglienza che hanno ospitato i migranti e capire perché la loro certificazione sierologica era risultata negativa.