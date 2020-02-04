VENTO DI BURRASCA E FREDDO IN ARRIVO SULLA SICILIA

Come riporta il sito centrometeosicilia.it, l’ingresso dell’aria di origine artica sul Mediterraneo esalterà il gradiente barico orizzontale il che si tradurrà in una sensibile intensificazione dei ve...

Come riporta il sito centrometeosicilia.it, l’ingresso dell’aria di origine artica sul Mediterraneo esalterà il gradiente barico orizzontale il che si tradurrà in una sensibile intensificazione dei venti che specie nelle prime ore di mercoledì 5 febbraio, sferzeranno la Sicilia settentrionale.

Le aree più esposte in assoluto saranno quelle del messinese a ridosso dei Nebrodi e a nord dell’Etna, dove si raggiungeranno locali raffiche da tempesta con picchi fino a 110-120 km/h; sul restante settore tirrenico i venti soffieranno burrasca o forte burrasca con raffiche fino agli 80-90 km/h.

Saranno possibili forti raffiche laterali lungo i principali viadotti autostradali della fascia tirrenica. Raccomandiamo quindi prudenza evitando sorpassi azzardati, e rispettando i limiti di velocità imposti.

PREVISIONI per mercoledì 5 febbraio

Al mattino avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore tirrenico centrale e orientale con piogge e rovesci sparsi, più al riparo il palermitano dove comunque saranno possibili fenomeni specie sul settore orientale, altrove poco o parzialmente nuvoloso. Fra il pomeriggio e la sera instabile su gran parte del settore centro-settentrionale con piogge e rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco e possibili grandinate; fenomeni sporadici sugli Iblei e sul settore ionico, mentre più al riparo potrebbe risultare il messinese ionico per via dell’orografia che schermerà parte dei fenomeni. Altrove nubi sparse ma con bassa probabilità di fenomeni. Neve fra il pomeriggio e la sera sopra i 600/700 metri su comprensorio etneo e Nebrodi, sui 650/700 su Madonie specie in serata; fioccate possibili sugli Iblei intorno ai 700 metri. In caso di forti rovesci non escludiamo fioccate a quote più basse, anche di 100-200 metri.

Le Temperature saranno in forte calo con freddo intenso dal pomeriggio/sera.

I venti soffieranno molto forti da nord-ovest tendenti a tramontana in serata. Possibili raffiche fino a 80-90 km/h.

Mari: molto mosso lo Ionio, agitati i restanti mari con mareggiate lungo le coste esposte.

PREVISIONI per giovedì 6 febbraio

Nelle prime ore della notte ancora instabile sul settore tirrenico con piogge e rovesci sparsi, la neve potrà cadere fra Madonie, Nebrodi e comprensorio etneo a partire dai 400 metri, con fioccate sopra i 300 metri in caso di rovesci. Altrove nuvolosità sparsa ma senza fenomeni significativi ad eccezione di maggiore nuvolosità sugli Iblei che potrà dare origine ad isolate fioccate a quote collinari.

Durante la giornata generale attenuazione dei fenomeni con le ultime deboli nevicate a partire dai 500 metri su Madonie, Nebordi e area etnea.

Le temperature saranno in ulteriore calo con massime che non supereranno gli +11 °C, mentre i venti soffieranno forti di tramontana con locale componente da nord-nord-est.

Mari generalmente agitati.