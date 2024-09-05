VENTO E PIOGGIA SFERZANO LA ZONA JONICA: PROBLEMI SULLA A18 E TEMPORALI INTENSI TRA GIARRE E ACIREALE

Continua il Maltempo sulla Zona Jonica della Provincia di MessinaLa zona jonica della provincia di Messina è ancora sotto l'effetto di un maltempo persistente, con pioggia e vento che hanno colpito i...

Continua il Maltempo sulla Zona Jonica della Provincia di Messina

La zona jonica della provincia di Messina è ancora sotto l'effetto di un maltempo persistente, con pioggia e vento che hanno colpito i comuni di Roccalumera, Furci, Santa Teresa e Sant'Alessio. Le avverse condizioni meteorologiche hanno causato diversi danni, tra cui un episodio particolarmente significativo a Santa Teresa. Qui, un tendone è stato sollevato dal vento e ha invaso la sede stradale del lungomare, danneggiando anche alcune auto in transito.

Forti temporali stanno interessando anche l'area tra Giarre e Acireale.

Si consiglia a tutti di prestare la massima attenzione e di evitare spostamenti non necessari in queste zone.

Le autorità invitano a monitorare costantemente le condizioni meteo e a seguire le indicazioni per garantire la sicurezza.

Inoltre, il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) ha emesso un avviso per raccomandare prudenza agli automobilisti sulla A18, in particolare all'altezza di Roccalumera, a causa delle difficili condizioni stradali.