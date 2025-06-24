Ventuno contro due: rissa per gelosia ad Acireale, giovani feriti e denunciati

La Polizia di Stato è intervenuta, alcuni giorni fa, in piazza Duomo ad Acireale, per mettere fine ad un’aggressione a due giovani stranieri di 20 e 19 anni presi di mira da un gruppetto di ragazzi.La...

La Polizia di Stato è intervenuta, alcuni giorni fa, in piazza Duomo ad Acireale, per mettere fine ad un’aggressione a due giovani stranieri di 20 e 19 anni presi di mira da un gruppetto di ragazzi.

La rissa sarebbe sorta per futili motivi, poco dopo la mezzanotte, per una sorta di “vendetta” legata alla frequentazione avviata da uno dei due stranieri con una ragazza di Acireale per la quale, a sua volta, aveva mostrato un certo interesse uno dei giovani aggressori.

A seguito delle segnalazioni giunte al Numero Unico per le Emergenze, relative ad una rissa tra giovani, i poliziotti delle volanti del Commissariato di Acireale sono giunti tempestivamente in corso Umberto e hanno messo in sicurezza i due ragazzi aggrediti, entrambi di nazionalità egiziana e regolari sul territorio nazionale. Per difendersi, uno dei giovani aveva in mano un palo in metallo della segnaletica stradale provvisoria nel tentativo di tenere distanti gli aggressori, circa 20 persone. Il giovane ha immediatamente messo il palo a terra, non appena i poliziotti sono intervenuti per placare gli animi.

Per i due aggrediti si sono rese necessarie le cure mediche dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Marta e Santa Venera”, dove ad uno dei due è stato riscontrato un trauma cranico, ferite all’emitorace e all’addome con prognosi di 15 giorni.

Nel frattempo, i poliziotti hanno ricostruito i fatti e grazie alle numerose testimonianze raccolte è emerso che l’aggressione si è sviluppata in pochi minuti, in pieno centro, quando dalla vicina via Davì è arrivato il gruppetto di ragazzi acesi che si è scagliato contro uno dei due egiziani, i quali hanno tentato di fuggire per cercare di sottrarsi alla violenza. Gli aggressori non hanno desistito dal loro sconsiderato piano e si messi alla ricerca dei due coetanei, individuandoli in corso Umberto. L’episodio farebbe seguito ad un altro alterco avvenuto, qualche giorno prima, tra un ragazzo del gruppo e uno dei due giovani aggrediti, “colpevole” di aver avviato una frequentazione con una ragazza. In quell’occasione, sarebbero volate parole forti e la promessa che non sarebbe finita così, preannunciando una sorta di regolamento di conti.

Le indagini dei poliziotti della squadra investigativa del Commissariato si sono sviluppate nella direzione indicata dalle testimonianze e dagli elementi acquisiti sul posto, nonché dai racconti delle due vittime dell’aggressione, assistite da un mediatore culturale.

In poche ore, i poliziotti hanno stretto il cerchio attorno a 4 giovani di Acireale, due 20enni, un 19enne e un 21enne, che sono stati individuati come facenti parte del gruppo degli aggressori e, per questa ragione, denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni aggravate in concorso e porto illegale di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Sono al vaglio degli investigatori le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nonché di alcuni video registrati da alcuni presenti con i propri smartphone per individuare gli altri responsabili dell’aggressione.