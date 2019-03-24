VERBANIA: AUTO IMPAZZITA TRAVOLGE UN'INTERA FAMIGLIA, MORTO IL NONNO, GRAVISSIMA LA MAMMA DI UN BIMBO DI 20 MESI

Un’intera famiglia è stata travolta da un'auto impazzita nella tarda serata di ieri nel centro di Intra, frazione di Verbania che si affaccia sul lago Maggiore.Il bilancio è di un morto, un uomo di 54...

Un’intera famiglia è stata travolta da un'auto impazzita nella tarda serata di ieri nel centro di Intra, frazione di Verbania che si affaccia sul lago Maggiore.

Il bilancio è di un morto, un uomo di 54 anni, di due feriti gravi, una donna di 34 e un'altra di 58. Ricoverato all'ospedale di Verbania un bambino di 20 mesi.

Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano La Stampa, l'automobilista 24enne alla guida dell'auto, sotto choc, è stato fermato.

La famiglia, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, stava camminando sul marciapiede che costeggia il ponte di via Vittorio Veneto, in direzione centro, dopo aver cenato fuori.

L'auto che li ha travolti, una Ford, ha imboccato la discesa del ponte, è sbandata e ha invaso l'altra corsia, finendo col travolgere la famiglia sul marciapiede dopo avere evitato un'altra auto che viaggiava in senso opposto. La famiglia è stata schiacciata contro la barriera di metallo del ponte.

Il nonno, Gianni agosti, 54 anni, di Cossogno, è stato sbalzato oltre il parapetto ed è caduto, con un volo di circa due-tre metri, sul marciapiede sottostante: è morto all'istante.

Hanno invece riportato gravi ferite la nonna, 58 anni, e la mamma, 34 anni. Entrambe sono state trasferite in ospedale a Novara.

Il bimbo ha riportato traumi lievi e sospette fratture.