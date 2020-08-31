VERBANIA: VIA ALLE PRIME LEZIONI MA C’È UN CASO DI COVID: SUBITO CHIUSA LA SCUOLA

A pochi giorni dall’apertura per i corsi di recupero l’Istituto scolastico Cobianchi di Verbania "sospende le attività didattiche a partire da lunedì 31 agosto 2020 per consentire lo svolgimento di un...

A pochi giorni dall’apertura per i corsi di recupero l’Istituto scolastico Cobianchi di Verbania "sospende le attività didattiche a partire da lunedì 31 agosto 2020 per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali, così come previsto dalle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19". Ad annunciarlo sul sito dell’istituto il dirigente scolastico Vincenza Maselli che spiega: "l’intervento si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19.

"La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è, per l’istituto Cobianchi, prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse", aggiunge Maselli precisando che "la riapertura della scuola avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e si potrà così garantire l’accesso in totale sicurezza. La data verrà comunicata il prima possibile", conclude il dirigente scolastico.