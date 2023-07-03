VERCELLI, CON L'AURICOLARE ALL'ESAME DELLA PATENTE: LO INGHIOTTE DOPO ESSERE STATO SCOPERTO

Indossa un auricolare all'esame per la patente e, una volta scoperto dal personale della Motorizzazione, lo inghiotte.E' accaduto a Vercelli.L'uomo, un 44enne di origine egiziana, è stato denunciato d...

Indossa un auricolare all'esame per la patente e, una volta scoperto dal personale della Motorizzazione, lo inghiotte.

E' accaduto a Vercelli.

L'uomo, un 44enne di origine egiziana, è stato denunciato dai carabinieri.

I funzionari si erano avvicinati al candidato perché insospettiti dal suo comportamento; l'uomo, quando li ha visti, si è sfilato un piccolo oggetto dall'orecchio.

Una volta sul posto i carabinieri hanno identificato e perquisito il 44enne. L'auricolare, di dimensioni minuscole, non è stato trovato: l'ipotesi, quindi, è che sia stato inghiottito.